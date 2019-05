Quindici anni senza dolori per il Bologna. La doppia cifra Samp

© foto di PhotoViews

Sampdoria che non vince sul campo del Bologna ormai da diverso tempo. Esattamente dal 2 novembre 2003. In generale, poche affermazioni blucerchiate nel capoluogo emiliano: 7 in 46 partite giocate.

La Sampdoria non pareggia più: sei vittorie e sei sconfitte nelle ultime dodici giornate. L'ultima divisione della posta in palio c'è stata alla ventesima giornata. Bologna in forma 13 punti conquistati nelle ultime sei partite per la squadra di Mihajlovic.

La Samp è di gran lunga la compagine ad aver avuto il maggior numero di rigori a favore e l'unica in doppia cifra con dieci.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

21 vittorie Bologna

18 pareggi

7 vittorie Sampdoria

72 gol fatti Bologna

46 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1946/1947 Serie A Bologna vs Sampdoria 2-0

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2017/2018 Serie A Bologna vs Sampdoria 3-0