Ranieri, ti manca la vittoria con Pioli. Ma contro il Milan non perde tempo...

Per la terza volta Ranieri si trova ad ospitare Pioli nelle vesti di allenatore. E c'è da dire che il tecnico romano non è ancora riuscito a superare in casa il collega. La casella zero nelle vittorie di Ranieri resta anche se prendiamo in considerazione i match giocati a campi invertiti. Grossa percentuale di pareggi: 3 gare su 4 tra di loro si sono chiuse con la divisione della posta.

Ranieri contro il Milan non perde da tempo. Esattamente dal 18 ottobre 2009, Milan-Roma 2-1. Nonostante questa serie positiva, l'attuale allenatore della Samp continua ad essere in svantaggio contro i rossoneri.

Pioli non ha un buon feeling con la Sampdoria. Due sole affermazioni in 15 partite entrambe ottenute quando guidava la Lazio ed entrambe nella stagione 2015/16.

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS PIOLI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Ranieri

3 pareggi

1 vittoria Pioli

4 gol fatti squadre Ranieri

7 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS MILAN

5 vittorie Ranieri

7 pareggi

8 vittorie Milan

19 gol fatti squadre Ranieri

32 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS SAMPDORIA

2 vittorie Pioli

8 pareggi

5 vittore Sampdoria

17 gol fatti squadre Pioli

19 gol fatti Sampdoria