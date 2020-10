Reggiana, una bella forbice sul Pisa e una sestina d'annata

Esordio nel campionato di Serie B per Reggiana e Pisa. Ma la storia dei confronti tra queste due squadre in Emilia è corposa 14. Solo in serie cadetta ci sono stati 17 incroci tra reggiani e pisani, con i padroni di casa che sono nettamente in vantaggio per 8 vittorie a 2. Il secondo e ultimo successo in B dei nerazzurri è l'1-0 ottenuto nel campionato 1981/82.

La situazione non cambia se si prendono in considerazione gli incontri disputati in Serie C, anzi se è possibile la forbice si allarga ancora e diventa 14 a 3 per gli emiliani. L'ultimo successo assoluto dei nerazzurri è il 2-1 stagione 2000/01.

E' della Reggiana anche la vittoria più rotonda. Parliamo del 6-0 in Serie C nel campionato 1952/53.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E C)

14 vittorie Reggiana

9 pareggi

3 vittorie Pisa

36 gol fatti Reggiana

14 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

1940/1941 Serie B Reggiana vs Pisa 3-0

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2014/2015 Serie C1 Reggiana vs Pisa 1-1