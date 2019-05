Roma-Cagliari, due penalty in nove minuti per il risultato più frequente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da 3 stagioni vincono i giallorossi. Da 4 i rossoblù non marcano gol.

Eppure il risultato più ricorrente di Roma-Cagliari, 38 sfide in Serie A, è il pareggio con una rete per parte, vale a dire l’1-1, già comparso in 7 occasione.

Anche se l’ultima, in ordine di tempo, è piuttosto datata: stagione 1995-1996, rigore di Oliveira al minuto 9, rigore di Balbo al minuto 18.

Il più recente successo isolano nella capitale è rappresentato dal 4-2 alla 23esima giornata 2012-2013.

Poi, dopo la rete del momentaneo 1-3 per opera di Pisano, ha preso il via un digiuno arrivato a segnare 379 minuti.

Stato di forma.

La squadra di Ranieri (ex) viene da 4 turni a punti, con 2 successi e 2 segni X. Soprattutto, all’Olimpico ha conquistato 32 punti (9V – 5X – 2P).

Quella di Maran è in serie positiva da 3 giornate, 2 vittorie più 1 pareggio. Il tallone d’Achille sono però le gite fuori porta: solo 10 punti raccolti fin qua (2V – 4X – 10P).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

38 incontri disputati

19 vittorie Roma

15 pareggi

4 vittorie Cagliari

59 gol fatti Roma

35 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Cagliari 2-1, 1° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Cagliari 1-0, 17° giornata 2016/2017