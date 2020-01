Roma e quel parziale di 9-0 contro il Torino

Nozze di platino per i Roma-Torino di Serie A.

Quello in programma domenica alle ore 20:45 sarà, infatti, il numero 75 dall’istituzione del torneo a girone unico nel 1929-1930.

Dando uno sguardo agli scontri diretti più recenti scopriamo che i giallorossi marcano 2 o più reti dal 2007-2008. Una performance che ha prodotto 9 vittorie senza soluzione di continuità per i capitolini. Soprattutto, 27 gol all’attivo contro 9 al passivo. Praticamente un rapporto di 3 a 1.

Così per rintracciare un segno 2 in schedina dobbiamo scartabellare gli almanacchi di calcio fino allo 0-1 della 36esima giornata 2006-2007. A marcare la rete che si sarebbe poi rivelata decisiva fu Muzzi al 14’.

Il pareggio, invece, tarda dall’1-1 del 1994-1995: Rizzitelli all’8’ e Fonseca al 40’ del 23esimo turno.

Curiosamente entrambi i marcatori granata citati in quest’ultime righe vantavano un passato giallorosso.

Terminiamo questa parte dedicata agli scontri diretti aggiungendo che se prendiamo in considerazione anche i Torino-Roma di campionato, Florenzi e compagni sono reduci da 5 successi di fila.

Il 2019 delle due squadre s’era aperto proprio con la sfida dell’Olimpico. Era il 19 gennaio e al triplice fischio del signor Giacomelli il maxischermo dell’Olimpico recitava 3-2: Zaniolo, Kolarov (rigore), Rincon, Ansaldi, El Shaarawy.

Nel corso dell’anno solare la Lupa avrebbe fatto altri 68 punti, per un totale di 71 (20V – 11X – 5P; 65GF/41GS). Il Toro, invece, dopo un primo semestre piuttosto buono sembra aver smarrito la strada e col KO casalingo rimediato dalla Spal alla vigilia della sosta ha chiuso a quota 57 (16V – 9X – 11P; 50GF/44GS).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

74 incontri disputati

48 vittorie Roma

13 pareggi

13 vittorie Torino

142 gol fatti Roma

74 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Torino 3-0, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Torino 3-2, 20° giornata 2018/2019