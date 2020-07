Roma e un pareggio a Ferrara che manca da (quasi) 60 anni. La Spal...

Spal retrocessa in B e in caduta libera. Cinque sconfitte consecutive per i ferraresi e un solo punto conquistato nelle ultime otto gare. La Roma ha invece portato a casa 10 punti nelle ultime quattro partite giocate.

Sono 17 gli incontri di Serie A giocati a Ferrara e la Spal è nettamente in vantaggio sulla Roma con 10 vittorie contro 4. Il pareggio si è verificato solamente tre volte, l'ultimo dei quali, un 2-2 risale a quasi 60 anni fa (26 febbraio 1961).

Spal ancora ferma al palo per i gol segnati da giocatori partiti in panchina. Quella allenata da Di Biagio adesso (e Semplici prima) è anche la formazione della A ad aver mandato a segno il minor numero di marcatori diversi con 9 (in compagnia di Udinese e Sampdoria). E' anche la compagine che ha perso il maggior numero di punti nei secondi tempi (-12), mentre la ripresa fa bene alla Roma che ha guadagnato 7 punti rispetto ai risultati conseguiti all'intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA

10 vittorie Spal

3 pareggi

4 vittorie Roma

23 gol fatti Spal

18 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1952/1953 Serie A Spal vs Roma 2-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2018/2019 Serie A Spal vs Roma 2-1