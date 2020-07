Salernitana-Cittadella a porte chiuse... ma non quelle di Micai e Paleari

vedi letture

Dopo quella col Pisa, KO in trasferta, e col Crotone, sconfitta in casa, per il Cittadella c’è un’altra sfida dal sapore di play-off anticipato: avversaria la Salernitana dell’ex CT azzurro Ventura.

Tuttavia nessuno dei due club che scenderanno in campo questa sera all’Arechi può permettersi un altro passo sbagliato.

I granata di casa perché a quota 47 punti sono la prima delle escluse dagli spareggi promozione in Serie A. I granata in trasferta perché dopo una ripartenza che aveva fatto sperare anche a un salto diretto nella categoria superiore il terzo KO di fila sarebbe un colpo al morale davvero grave.

Peccato per le porte chiuse. Negli ultimi due incroci di cadetteria gli spettatori hanno assistito a ben 13 marcature: 6 la stagione passata all’Arechi (con l’ex Djuric autore di una tripletta); 7 al Tombolato qualche mese fa (con l’attaccante originario di Tuzla nuovamente a segno).

Il bilancio dei precedenti Salernitana-Cittadella in campionato sorride ai campani. Ma il vantaggio, di un solo successo, è maturato in quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C, perché in cadetteria contiamo 3 affermazioni per parte.

Da sottolineare come fino a oggi ci sia stato un solo segno X. Fu nel 2016/2017 quando la sfida terminò col risultato ad occhiali, vale a dire lo 0-0.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

4 vittorie Salernitana

1 pareggio

3 vittorie Cittadella

14 gol fatti Salernitana

11 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Cittadella 3-0, 36° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Cittadella 4-2, 33° giornata 2018/2019