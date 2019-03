Spal-Roma è ultima contro prima

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima, la Roma, contro ultima, la Spal.

No, non abbiamo sbagliato a costruire la classifica della Serie A 2018-2019. Giallorossi e biancazzurri sono rispettivamente in vetta e in coda alla graduatoria delle cooperative del gol.

In poche parole si tratta di una classifica che tiene conto del numero di giocatori mandati a rete da ogni singolo club. Davanti a tutti ci sta la Roma con 16 marcatori differenti. Un gradino del podio condiviso però con la Juventus. Ultima ruota del carro, al pari del Cagliari, la Spal con solo 7 bomber fino a oggi.

Ma le particolarità del prossimo Spal-Roma non terminano qua.

Fra le due compagini non c’è traccia di segno X da più di mezzo secolo. Era la 21esima giornata del 1960-1961 quando al triplice fischio finale fu 2-2. Da allora, complice anche la militanza in categoria differenti, ecco 4 successi spallini e 3 per i capitolini.

L’anno scorso, in occasione del ritorno della sfida in A, fu segno 2 col punteggio di 0-3: autorete di Vicari, Nainggolan e, a chiudere, Schick.

Terminiamo segnalando che dai 16 incontri disputati emerge 1 solo pareggio ad occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0. E’ successo nella stagione 1953-1954. Poi l’una o l’altra squadra in campo hanno sempre trovato la via del gol. Tanto che Spal-Roma viaggia a una media di 2,4 reti per match.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A)

16 incontri disputati

9 vittorie Spal

3 pareggi

4 vittorie Roma

21 gol fatti Spal

17 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Roma 2-1, 17° giornata 1952/1953

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Roma 0-3, 34° giornata 2017/2018