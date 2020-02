Spal-Sassuolo? Da quando si gioca in A vince sempre la stessa squadra...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime nove giornate di campionato, la Spal non ha mai pareggiato. La formazione di Semplici è però in grave difficoltà perché in questo stesso lasso di tempo ha portato a casa due vittorie e ben sette sconfitte. Il Sassuolo arriva a questo appuntamento con tre risultati utili consecutivi all'attivo (due vittorie e un pareggio).

Da quando Spal-Sassuolo si gioca per la Serie A, ovvero da due stagioni a questa parte, c'è una sola squadra vincitrice: quella neroverde. La formazione modenese si è imposta a Ferrara 1-0 nel campionato 2017/18 e 2-0 in quello successivo.

Passano le giornate e quello della Spal continua ad essere il peggior attacco della Serie A con 16 gol all'attivo e continua ad essere la squadra con meno marcatori diversi (solo 6) e l'unica a quota zero per quanto riguarda segnature arrivate da giocatori partiti in panchina. Sassuolo ed Udinese sono le uniche due formazioni a non aver ancora realizzato un gol su calcio di rigore. Ma mentre per i friulani è un fatto più che comprensibile, visto che ancora non hanno usufruito nemmeno di un penalty, per gli emiliani il discorso è un po' diverso considerato che un'occasione per fare centro l'hanno avuta, ma hanno fallito il penalty.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E C)

1 vittoria Spal

1 pareggio

2 vittorie Sassuolo

6 gol fatti Spal

5 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1989/1990 Serie C2 Spal vs Sassuolo 5-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA



2018/2019 Serie A Spal vs Sassuolo 0-2