Torino con gli stessi punti della Juventus se…

Dieci vittorie e quattro pareggi. La Juventus fa punti nel derby casalingo dal campionato 1995-1996. Una serie arrivata pertanto a 14 risultati utili di fila. Soprattutto, dove spicca la differenza sul fronte delle marcature: 32-10 in favore dei bianconeri.

E l’ultimo successo granata?

Risale al torneo 1994-1995 quando alla 26esima giornata fecero tutto gli ospiti: doppietta di Rizzitelli intervallata dall’autorete di Maltagliati.

Scartabellando gli almanacchi di calcio scopriamo che Juventus-Torino al decimo turno di Serie A è stracittadina già andata in scena per 4 volte. Nel 1950-1951 fu 4-1; nel 1965-1966 un 2-0; nel 1982-1983 ecco un 1-0; infine, nel 1991-1992 altro 1-0. Insomma, un poker di successi per la Vecchia Signora. Che però nelle annate appena ricordate mai mise le mani sullo scudetto tricolore a fine stagione.

Dando uno sguardo alle varie classifiche di rendimento, balza agli occhi un dato piuttosto bizzarro. Il Torino è, in assoluto, la compagine che ha perso più punti nel passaggio dai primi ai secondi tempi. Per niente se i match terminassero al 45’ i granata sarebbero a quota 17 punti, in lotta per un posto nella prossima Champions. Mentre gli 11 punti lasciati per strada nelle riprese, nessuno ha fatto peggio, rilegano la compagine di Giampaolo nella parte bassa della graduatoria.

Fra l’altro il ruolino di marcia in esterna e nei primi tempi è da corsa scudetto: 0-0 con la Fiorentina; 0-1 col Sassuolo; 0-2 col Genoa; 0-1 con l’Inter. Zero gol incassati e 10 punti conquistati sui 12 in palio.

CONFRONTI DIRETTI CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

76 incontri disputati

39 vittorie Juventus

21 pareggi

16 vittorie Torino

129 gol fatti Juventus

76 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Juventus-Torino 2-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA JUVENTUS SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Juventus-Torino 4-1, 30° giornata 2019/2020

* Conteggiato il risultato al novantesimo della partita di spareggio valida per l’accesso alle coppe europee 1988/1989.