Torino, quella serie utile contro il Genoa che fa sperare

Il Genoa non batte il Torino al Ferraris e in campionato dalla stagione 2016-2017. Allora, 37esima giornata, fu 2-1: Rigoni e Simeone per i padroni di casa, Ljajic per gli ospiti. Successivamente ecco 3 successi per i pimontesi senza soluzione di continuità. Fra l’altro con gli ultimi due match terminati col punteggio di 0-1.

Non solo.

Se diamo uno sguardo anche ai Torino-Genoa, sempre di campionato, scopriamo che i granata hanno in corso una serie di risultati utili che fra match in casa e fuori è arrivata a quota 6 incontri: 1 segno X e ben 5 successi.

Sicuramente le due squadre arrivano a questo recupero della terza giornata di Serie A con stati d’animo opposti.

I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 1-1 nel derby in casa della Sampdoria. Il Torino è andato KO ospitando la Lazio, soprattutto dopo essersi ritrovato in vantaggio per 3-2 all’87’ grazie alla rete di Lukic.

Da segnalare che Genoa-Torino è andato in scena per 6 volte anche in cadetteria. Nel secondo livello del calcio italiano i rossoblù contano 4 successi e 2 segni X con 10 gol marcati e solo 4 incassati.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

28 vittorie Genoa

16 pareggi

10 vittorie Torino

94 gol fatti Genoa

55 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 1-0, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 0-1, 14° giornata 2019/2020