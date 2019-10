Trapani spesso corsaro a La Spezia. Le due vittorie in una stagione

© foto di Federico Gaetano

Spezia e Trapani non hanno di certo cominciato benissimo questa stagione in Serie B. I liguri hanno perso tre delle cinque gare fin qui giocate, collezionando 4 punti. Peggio ancora hanno fatto i siciliani che nel corso dell'ultimo turno di campionato hanno ottenuto il loro primo punto dopo 4 battute d'arresto consecutive.

Lo Spezia ospita il Trapani per la settima volta tra Serie B e C. Però c'è da dire che i granata sono in vantaggio in fatto di vittorie, nonostante giochino in trasferta: tre contro due. Di queste affermazioni due sono arrivate nella stessa stagione, la 2015/16 perché queste due squadre si sono incontrate sia nel corso della regular season, che nei play off (1-2 in campionato e 0-1 nei play off). Ancora non si è registrato nemmeno uno 0-0 il che è un buon viatico per coloro i quali andranno a vedere questa partita.

Un solo gol e quindi un solo marcatore per il Trapani, ultimo in questa particolare graduatoria, mentre lo Spezia è riuscito già a mandare a segno cinque marcatori diversi. Tra l'altro il gol dei siciliani lo ha segnato un giocatore nemmeno titolare, ma un subentrato a partita in corso.

TUTTI I PRECEDENTI A LA SPEZIA (SERIE B E C)

2 vittorie Spezia

1 pareggio

3 vittorie Trapani

8 gol fatti Spezia

6 gol fatti Trapani

LA PRIMA SFIDA A LA SPEZIA

2011/2012 Serie C1 Spezia vs Trapani 2-0

L'ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA

2016/2017 Serie B Spezia vs Trapani 2-2