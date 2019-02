Tutto in pareggio fra Maran e Iachini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono un bel po’ gli incroci Maran-Iachini nei campionati professionistici italiani: 3 in Serie A, 5 in cadetteria, 1 in C.

Il bilancio vede in vantaggio l’attuale mister del Cagliari dall’alto dei suoi 8 match a punti (5 vittorie più 3 segni X) sui 9 disputati. L’unico KO, tuttavia pesante, lo rintracciamo nei play-off di Serie B 2011-2012, quando Varese-Sampdoria terminò col punteggio di 0-1.

Se ai dati fin qui rintracciati ci aggiungiamo quelli prodotti a campi invertiti, vale a dire in casa dell’odierno tecnico dell’Empoli, ecco che ci troviamo di fronte a un rendiconto in perfetto equilibrio, sia per successi che per marcature.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IACHINI IN CAMPIONATO

7 vittorie Maran

3 pareggi

7 vittorie Iachini

20 gol fatti squadre di Maran

20 gol fatti squadre di Iachini