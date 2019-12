Ultima vittoria del Cagliari in casa con la Lazio? A Trieste. Sui rigori...

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari è la squadra che in Serie A ha la serie positiva più lunga aperta. Non perde ormai dalla seconda giornata di campionato e ha collezionato dunque 13 risultati utili consecutivi (8 vittorie e 5 pareggi). Ma anche la Lazio sta vivendo un ottimo periodo. La squadra allenata da Inzaghi ha ottenuto la bellezza di sette vittorie consecutive e non perde da dieci turni ormai.

Tra Cagliari e Lazio in Sardegna regna l'equilibrio quasi assoluto. Leggera prevalenza biancoceleste (una vittoria e due reti realizzate in più per i capitolini). I rossoblu però non vincono in casa dal 19 maggio 2013 (1-0 a segno Dessena), gara tra l'altro disputata a Trieste.

La Lazio in questo campionato è una squadra abbonata ai rigori. Ne ha già battuti 10 in 15 partite giocate (7 trasformati), leadership assoluta in questa graduatoria. Due i penalty avuti contro generano un differenziale di +8 tra tiri dal dischetto battuti e quelli che ha dovuto fronteggiare (record in A anche in questo caso). Sono ben 19 i gol fatti nella ripresa dalla Lazio, ma il Cagliari ha saputo fare ancora meglio raggiungendo un bottino di 20 segnature. In questo senso i sardi sono al vertice assieme all'Atalanta.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL CAGLIARI (SERIE A E B)

12 vittorie Cagliari

11 pareggi

13 vittorie Lazio

33 gol fatti Cagliari

35 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1962/1963 Serie B Cagliari vs Lazio 1-0



L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2018/2019 Serie A Cagliari vs Lazio 1-2