Un ex per le 150 di Conte in Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un ex Inter in occasione delle 150 panchine di serie A.

Antonio Conte, 149 caps nel massimo campionato italiano, affronterà per l’ottava volta fra A e B Stefano Pioli, in nerazzurro nel 2016-2017, in occasione del prossimo derby di Milano.

Il bilancio dei precedenti testa a testa sorride al leccese. Ha sempre raccolto punti, con 3 segni X e 4 vittorie, le ultime 3 senza soluzione di continuità.

Da segnalare che questo incrocio mancava dal 2013-2014.

Più corpose le sfide fra Conte e il Milan, 8, e fra Pioli e l’Inter, 14. Ovviamente considerando il solo campionato.

Per l’attuale nerazzurro i numeri raccontano di 5 vittorie, 2 segni X, 1 sconfitta (alla guida della Juventus nel 2012-2013). Ha incrociato uomini e schemi col Diavolo dalle panchine di Atalanta, Vecchia Signora e, un girone fa, Inter.

Pioli che ha battagliato col Biscione guidando Parma, ChievoVerona, Bologna, Lazio e Fiorentina, non raccoglie l’intera posta in palio dal 2015-2016, 2-1 con i biancocelesti.

Da ricordare il 3-3 dello scorso campionato con la Fiorentina.

Come segnalato qualche riga sopra Pioli guidò i nerazzurri nel torneo 2016-2017, subentrando a Frank de Boer e lasciando poi la panchina a Stefano Vecchi. Il suo bilancio in quella Serie A fu di 23 caps con 12 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E PIOLI IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

3 pareggi

0 vittorie Pioli

12 gol fatti squadre di Conte

6 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL MILAN IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

2 pareggi

1 vittoria Milan

12 gol fatti squadre di Conte

5 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’INTER IN CAMPIONATO

4 vittorie Pioli

4 pareggi

6 vittorie Inter

19 gol fatti squadre di Pioli

23 gol fatti Inter