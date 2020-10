Una delusione per il Bologna e una gioia per il Parma. Ma il Dall'Ara...

Il derby emiliano tra Bologna e Parma chiude questa seconda giornata della Serie A. Il Dall'Ara non è terreno di conquista per i ducali che hanno vinto cinque delle 22 partite giocate. Tra questa, sicuramente, l'affermazione più importante è quella nei play out della stagione 2004/05. Uno 0-2 che permise al Parma di ribaltare la sconfitta interna (1-0) subita contro i rossoblu consegnando la salvezza al gruppo guidato da Gedeone Carmignani.

Tre i risultati utili consecutivi per il Bologna, che non perde in casa contro il Parma dal 22 dicembre 2012 (1-2).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A, B E C)

8 vittorie Bologna

9 pareggi

5 vittorie Parma

27 gol Bologna

22 gol Parma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1983/1984 Serie C1 Bologna vs Parma 0-0

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2019/2020 Serie A Bologna vs Parma 2-2