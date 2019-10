Una sfida che in campionato mancava da quasi vent'anni

Torna a quasi vent’anni di distanza dall’ultima volta la sfida Venezia-ChievoVerona.

Era dalla stagione 2001-2002 che le due compagini venete non si ritrovavano faccia a faccia in un match di campionato. Allora valeva la decima giornata di Serie A, stavolta conterà per la terza di cadetteria.

Il bilancio dei precedenti ci racconta che in 4 occasioni su 10 c’è scappato il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0. La prima fu in C2 1986-1987, l’ultima nella già citata A 2001-2002.

Nel mezzo ecco che rintracciamo 3 successi arancioneroverdi, altri 4 segni X, 1 vittoria gialloblù.

La sfida, stando alla sua storia, non promette certo una goleada. I 15 gol in totale, 9 dei lagunari, 6 dei clivensi, valgono una media di 1,5 centri ogni novanta minuti.

Il dato cresce in po’ se prendiamo in considerazione i soli 5 scontri diretti in cadetteria. In questo caso la media gol/match è leggermente inferiore a 2. Ma a colpire è un’altra statistica: quella relativa ai punteggi più ricorrenti. Non ne rintracciamo uno. Dai cinque Venezia-ChievoVerona nel secondo livello del calcio italiano sono usciti altrettanti risultati differenti. Mai un bis.

Chiudiamo dando uno sguardo allo stato di forma dei due club.

Il Venezia dopo l’esordio casalingo con KO per mano della Cremonese ha trovato i tre punti nella trasferta di Trapani. Il ChievoVerona è ancora alla ricerca di quel trionfo che manca dalla 33esima giornata di Serie A 2018-2019: 2-1 in casa della Lazio. In questo torneo ha raccolto un solo punto, pareggiando contro l’altra retrocessa (e favorita nella corsa alla promozione) Empoli.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

3 vittorie Venezia

6 pareggi

1 vittoria ChievoVerona

9 gol fatti Venezia

6 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-ChievoVerona 0-2, 8° giornata 1994/1995

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-ChievoVerona 2-1, 36° giornata 2000/2001