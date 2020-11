Una vittoria a Napoli che è valso uno Scudetto al Milan. Ma i rossoneri da 10 anni...

Napoli senza pareggi in questo avvio di stagione, con 4 vittorie e 3 pareggi all'attivo. Il Milan invece è imbattuto e capolista grazie ai 5 successi, più due pareggi ottenuti fin qui.

Napoli e Milan è anche la storia di una grande rivalità che è esplosa tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta dello scorso secolo. Il 3-2 ottenuto dal Milan il 1 maggio 1988 resterà una pietra miliare perché, di fatto, lanciò i rossoneri verso la conquista del titolo. Gli azzurri però sono in vantaggio per 28 successi a 22. Ed è un po' di tempo che i milanisti non escono con i tre punti dal San Paolo: esattamente dal 25 ottobre 2010 (quindi esattamente dieci anni fa) quando arrivo un 2-1 per i rossoneri.

Tanti rigori quando è in campo il Milan: sono 7 (5 a favore e 2 contro). Napoli che è all'inseguimento dell'Atalanta per numero di marcatori diversi. I nerazzurri sono primi con 9, mentre gli azzurri sono a quota 8.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI

28 vittorie Napoli

22 pareggi

22 vittorie Milan

93 gol fatti Napoli

84 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Napoli vs Milan 2-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Milan 2-2