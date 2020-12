Verona: sei marcatori bastano per la gloria. Secondi 45' maledetti per la Samp

Sette punti nelle ultime tre partite e due sole sconfitte dall'inizio di stagione ad oggi: il Verona si sta confermando come una delle realtà più interessanti e meglio organizzate in campo della Serie A. Sampdoria invece in fase negativa: non vince dalla quinta giornata, ma soprattutto ha fatto solamente due punti nelle ultime sei gare che hanno inficiato tutto quello che di buono aveva fatto la formazione di Ranieri in avvio.

A Verona è difficile per la Sampdoria riuscire a vincere. E' un fatto accaduto solamente quattro volte in 30 gare tra A e B. L'ultima volta il 5 marzo 2016 (0-3).

Sono solo sei i marcatori diversi ad aver segnato nelle fila del Verona che è ultimo in questa particolare classifica al pari di Benevento, Crotone e Parma. Secondi tempi maledetti per la Samp che si è ritrovata a perdere la bellezza di sette punti nel corso della ripresa. Peggio solo il Torino con un catastrofico -14.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

12 vittorie Verona

14 pareggi

4 vittorie Sampdoria

40 gol fatti Verona

31 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Sampdoria 5-3

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Sampdoria 2-0