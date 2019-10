Verona-Udinese è diventata da tripla. E in caso di rigore...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Udinese ha recitato la parte del corsaro solo 2 volte in casa dell’Hellas Verona e nel massimo campionato italiano. Ma è successo negli ultimi 3 scontri diretti e a separare le due vittorie c’è comunque una partita a punti, il pareggio per 1-1 del 2015-2016.

E così un bilancio dei precedenti, 25 fra Serie A e cadetteria, che vede in vantaggio i gialloblù per numero di successi e gol marcati, se analizzato dalla stagione 1990-1991 risulta all’insegna dell’incertezza e dell’equilibrio.

A ribadire questo trend ci sono poi i punteggi più ricorrenti al triplice fischio finale. Si tratta del 2-2, dell’1-1 e dello 0-1. Tutti contano 4 presenze fino a oggi.

Ma l’ultimo successo scaligero a quando risale?

I gialloblù non hanno la meglio sugli avversari dall’1-0 nella stagione 2001-2002.

Da segnalare, inoltre, l’assenza del pareggio a reti inviolate da quasi quarant’anni: 23esima giornata 1982-1983.

Chiusura con qualche indicazione sullo stato di forma.

L’Hellas è reduce dalla sconfitta in casa della Juventus. Un KO arrivato però mettendo in mostra una buona prestazione. Unica pecca l’ennesimo rigore di questo avvio di torneo, siamo infatti già a quota 3.

L’Udinese dopo il successo all’esordio contro il Milan ha racimolato solo sconfitte.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

10 vittorie Hellas Verona

10 pareggi

5 vittorie Udinese

36 gol fatti Hellas Verona

27 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Udinese 3-2, 8° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Udinese 0-1, 37° giornata 2017/2018