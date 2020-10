Arsene Wenger, 22 anni di storia Gunners e creatore degli Invincibles

vedi letture

"Ero ossessionato dall'Arsenal. E' stato un errore restare 22 anni". Arsène Charles Ernest Wenger, non un semplice allenatore, non un semplice manager, ma molto di più. Il francese ha infatti fatto la storia di uno dei club più prestigiosi al mondo come l'Arsenal vincendo tre campionati inglesi, sette FA Cup, altrettanti Community Shield e raggiungendo la finale di Champions League persa contro il Barcellona nel 2006. Insieme a Carlo Ancelotti è l'unico tecnico che è riuscito nell'impresa di fare il double in Inghilterra, ovvero vincere sia la Premier che la FA Cup nella stessa stagione. Solo che Wenger ci è riuscito due volte, ovvero nel 1998 e nel 2002. Nel 2004 è stato il primo, e finora unico, allenatore nella storia della Premier League a terminare l'annata senza subire neanche una sconfitta: era l'Arsenal di Vieira, di Pires, di Bergkamp e pure di Henry. Semplicemente, erano gli Invincibles. Nel 2010 è stato eletto Allenatore del decennio dall'IFFHS, organo regolarmente riconosciuto dalla FIFA. Negli ultimi 15 anni però, proprio da quel 2003/2004, i Gunners non hanno più vinto la Premier League, mancanza che i seppur affezionati tifosi londinesi non gli hanno perdonato. "Wenger out" era diventato una sorta di motto, dalle parti dell'Emirates. negli ultimi mesi. E così, un po' a sorpresa, due stagioni fa è arrivato l'addio al suo Arsenal fra la commozione e l'emozione di tanti. Prima dei Gunners, Wenger aveva allenato in Francia, il Nancy e il Monaco, e in Giappone il Nagoya Grampus. Oggi Arsene Wenger compie 70 anni.

E' nato oggi anche Lev Yashin.