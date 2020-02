Gerard Pique, più catalano che spagnolo: valanga di trofei al Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Catalano di Barcellona, in carriera Gerard Pique ha sempre mostrato un forte attaccamento alla sua terra, arrivando a difenderla contro tutto e tutti in periodi recenti, questione che gli ha creato non pochi problemi fra i sostenitori della Roja. Nato e cresciuto nelle giovanili del Barcellona, nel 2004 passò al Manchester United di Alex Ferguson. Per la Premier, però, è ancora troppo acerbo e così dopo poco viene girato in prestito al Saragozza. Il ritorno allo United coincide con le prime maglie da titolare, ma la voglia di casa e il forte attaccamento alla Catalunya lo riportano al Barça, nel 2009. In maglia blaugrana, forse è pure inutile ricordarlo, Pique diventa una pedina fondamentale della Spagna iridata di Vicente del Bosque. Al Camp Nou vince tutto e si afferma come uno dei migliori difensori europei in senso assoluto, ma anche come ottimo realizzatore in fase offensiva. Piccola curiosità: il suo stesso giorno 10 anni prima è nata anche la sua fidanzata, Shakira. In carriera, Pique ha vinto un Campionato inglese, una Copa di Lega, un Charity Shield, 8 Campionati spagnoli, 4 Coppe di Spagna, 5 Supercoppa di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppa Uefa e 3 Coppa del Mondo per Club. In Nazionale, Pique ha vinto un Mondiale e un Europeo. Oggi Pique compie 33 anni.