Ufficiale Piqué affida a un 29enne le speranze di salvezza del suo FC Andorra

Nuovo allenatore per l'Andorra FC, club il cui presidente nonché proprietario è Gerard Piqué. Si tratta di Ferran Costa che con i suoi 29 anni diventa il tecnico più giovane delle due principali divisioni spagnole. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale:

"L'FC Andorra annuncia che Ferran Costa sarà l'allenatore della prima squadra dopo l'accordo raggiunto con Badalona Futur per la cessione dei diritti federativi. L'allenatore, a soli 29 anni, firma per questa e un'altra stagione e arriva con l'intenzione per invertire la pessima dinamica dei risultati e provare a salvare la squadra in questo tratto finale di stagione.

Costa ha iniziato ad allenare una squadra senior a soli 25 anni, quando prese il comando del Manresa, club della terza divisione catalana. Successivamente ha guidato il Badalona Futur. Attualmente l'Andorra è 20° in classifica quando mancano 9 giornate alla fine della Segunda Division. Se il torneo terminasse adesso la squadra sarebbe retrocessa.