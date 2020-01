Jamie Vardy, dalla fabbrica al titolo di Premier: storia vivente del Leicester

© foto di Imago/Image Sport

La classe operaia al potere. Jamie Vardy, oggi, è uno degli attaccanti più considerati dell'intero pianeta. Merito della straordinaria stagione in Premier di tre anni fa, campionato a detta di molti più difficile d'Europa, in cui Vardy ha centrato il record di gol segnati in una striscia di partite consecutiva. Undici, per la precisione. Più di Ruud Van Nistelrooy ai tempi dello United. La sua storia, più in generale, è però oramai nota a tutti: l'attaccante si è fatto conoscere tre anni fa, ma fino al 2012 giocava nella quarta serie inglese. All'epoca infatti oltre ad essere un calciatore, Vardy era anche un metalmeccanico, impiego che gli consentiva di portare un buono stipendio a casa. Poi, la svolta targata Leicester, con cui ha raggiunto prima la promozione in Premier e poi la vittoria del titolo. Il primo, storico, delle Foxes. Da quel momento sono arrivati anche i gol con la Nazionale inglese, le voci di mercato e i relativi aumenti multimilionari di stipendio. Oggi Jamie Vardy compie 33 anni.

Sono nati oggi anche Emile Heskey, Jaime Valdes e Andrea Bertolacci.