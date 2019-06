Jurgen Klopp, Normal One che ha fatto rinascere Liverpool e Dortmund

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' l'allenatore del momento. Non solo per la recentissima vittoria della Champions League col suo Liverpool. Jurgen Klopp da calciatore ha avuto una carriera buona ma non certamente eccelsa, vissuta interamente nel suo Mainz. E proprio lì, nella città di Magonza, Klopp ha iniziato anche a fare l'allenatore. Con i Die Nullfünfer resterà 7 anni, dal 2001 al 2008, mettendosi in mostra per un calcio offensivo fatto di velocità, verticalità e idee innovative. E infatti nel luglio del 2008 viene chiamato dall'ambizioso Borussia Dortmund, club che farà risorgere dopo anni di anonimato e porterà fino alla finale (persa) di Champions League contro il Bayern Monado, nel 2013. Allenatore eccentrico e dai modi (di fare e di comunicare) assolutamente originali, nell'ottobre del 2015 venne chiamato dal Liverpool per sostituire l'esonerato Brendan Rodgers. E i risultati, con i Reds, non tardarono ad arrivare: una finale di Europa League persa contro il Siviglia, una finale di Champions persa contro il Real Madrid, un campionato (l'ultimo) non vinto nonostante i 97 punti finali e, finalmente, il successo in Champions nella recente finale del Wanda Metropolitano contro il Tottenham.

In carriera Jurgen Klopp ha vinto 2 campionati tedeschi, una coppa di Germania, due Supercoppa di Germania e come detto una Champions League. Oggi il tecnico tedesco compie 52 anni.

