Karel Poborsky, l'altra Furia Ceca che ha solcato la fascia dell'Olimpico

In patria è considerato uno dei migliori giocatori cechi di sempre. Forse anche a causa del record di presenze con la maglia della Nazionale, ben 118. In Italia se lo ricordano soprattutto i tifosi della Lazio, visto che Karel Poborsky giocò nella Capitale per una stagione e mezzo, dal 2001 al 2002. Oltre ai biancocelesti, se lo ricorderanno bene anche i sostenitori dell'Inter, visto che Poborsky realizzò la doppietta contro i nerazzurri nell'ultima giornata di campionato del 2001-2002, quando la Lazio vinse 4-2 e regalò, di fatto, lo scudetto alla Juventus. Prima dell'esperienza italiana si ricordano ottime annate con la maglia dello Slavia Praga, del Manchester United e soprattutto del Benfica. Dopo la Lazio, Poborsky decise di tornare in patria, allo Sparta Praga, prima di chiudere la carriera alla Dynamo Budejovice, club di cui è attualmente proprietario. In carriera, Poborsky ha vinto 3 Campionati cechi, un Campionato inglese e 2 Community Shield. Oggi 'The Express Train', questo il suo soprannome, compie 47 anni. Sono nati oggi anche Jan Koller, Bernardo Corradi, Antonio Langella, Anatolij Tymoshuk, Philippe Mexes, Javier Portillo e Sergio Ramos.