Lothar Matthaus, tuttocampista tedesco vincitore del Pallone d'Oro

vedi letture

Il prototipo del calciatore tedesco. Forte tecnicamente e fisicamente, estremamente concreto anche nel ruolo di regista, pragmatico e soprattutto con mentalità vincente. Questo, e molto molto altro, è stato Lothar Matthäus. Nato il 21 marzo del 1961 a Erlangen, in Baviera, è stato uno dei giocatori tedeschi più vincenti della storia, a partire dai trofei conquistati con la sua nazionale: un Europeo nel 1984 e un Mondiale, con la fascia da capitano al braccio, nel 1990. E proprio il successo a Italia '90 lo consacrò nell'élite del calcio e gli permise di vincere il prestigioso Pallone d'Oro.

Nato calcisticamente nel Borussia Moenchengladbach, dove rimase per 5 anni, nell'84 fu il Bayern a puntare deciso sulle sue qualità. In Baviera rimase 4 anni, disimpegnandosi alla grande sia come difensore che come centrocampista. Dall'88 al '92 giocherà in Italia, nell'Inter, contribuendo ai successi nerazzurri di quegli anni. Quindi, nel '92, il ritorno al Bayern dove giocherà fino al 2000, prima di chiudere la carriera ai New York MetroStars. Con la Germania, inoltre, vanta 150 presenze e 23 gol. Per capire la sua forza, basta prendere in prestito il pensiero di Diego Armando Maradona: "Il miglior avversario che abbia avuto in tutta la mia carriera". Nei suoi 21 anni di attività, oltre a Europeo, Mondiale e Pallone d'Oro, Matthaus ha vinto 7 campionati tedeschi, 3 Coppe di Germania, una Supercoppa di Germania, una Coppa di Lega tedesca, un campionato italiano, una Supercoppa Italiana e 2 Coppe UEFA. Oggi Lothar Matthaus compie 59 anni. Sono nati oggi anche Ronald Koeman, Ronaldinho, Jordi Alba e Antoine Griezmann.

Nel video in calce le testimonianze su di lui di Trapattoni, Giuseppe Prisco, Giuseppe Baresi e Aldo Serena.