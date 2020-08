Pavel Nedved, la Furia Ceca Pallone d'Oro ai tempi della Juve

Considerato uno dei migliori centrocampisti cechi della storia e, più in generale, uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. Pavel Nedved, la furia ceca di Lazio e Juventus, ha iniziato in patria nell'RH Cheb prima di trasferirsi al Viktoria Plzen. Poi Dukla Tabor, Dukla Praga e infine il salto nello Sparta Praga. Nel '96 ecco la felicissima intuizione della Lazio, che se lo aggiudica per la considerevole cifra di 9 miliardi di lire. Nella Capitale resterà 5 anni e si imporrà come uno dei migliori centrocampisti offensivi della sua generazione. Ambidestro quasi naturale, abbinava alla classe una tenacia e un agonismo di primo ordine. Tanto che, nel 2001, arrivò la chiamata della Juventus che doveva sostituire un certo Zinedine Zidane. I bianconeri lo acquistarono per 70 miliardi di lire, una bella cifra considerando i numeri che giravano all'epoca. Negli otto anni in bianconero, non senza qualche difficoltà iniziale, vinse praticamente tutto, Pallone d'Oro compreso. Chiuse la carriera nel 2009, passando immediatamente dietro la scrivania con ruolo dirigenziale proprio nel club torinese dove oggi ricopre il ruolo di vicepresidente. In carriera il ceco ha vinto, oltre al già citato Pallone d'Oro, un campionato cecoslovacco, due campionati cechi, una coppa della Repubblica Ceca, due Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 3 Scudetti, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Oggi Pavel Nedved compie 47 anni.

Sono nati oggi anche Vladimir Jugovic, Paulo Sousa, Simone Pepe, Nenad Tomovic, Paco Alcacer e Gabriel Barbosa.