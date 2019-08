Thierry Henry, rimpianto Juve: leggenda dell'Arsenal e della Francia

© foto di Image Sport

Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal nonché uno degli attaccanti più forti degli ultimi 20 anni. Henry non ha certo bisogno di presentazioni, per i tifosi dei Gunners è stato il miglior giocatore di tutti i tempi. In carriera ha vinto praticamente tutto. Ligue 1, Premier, Liga, Champions League, Europeo e Mondiale. Attaccante come se ne sono visti pochi negli ultimi decenni, sul campo ha messo in mostra un repertorio tanto ampio quanto variegato: velocità, tecnica, eleganza, personalità e senso del gol. Henry nel suo viaggio calcistico in giro per il mondo ha messo a segno 362 reti con le squadre di club e 51 con la nazionale maggiore francese. E fra chi rimpiange il suo talento c'è certamente la Juventus, squadra in cui il giovane Henry ha militato una sola stagione: Ancelotti a quel tempo lo vedeva come esterno, mentre lo sbarbato francese voleva giocare solo e soltanto come attaccante. Da lì alla cessione all'Arsenal passò poco tempo, con Henry che diede il via alla sua leggenda con la maglia dei Gunners. Il suo palmares parla da solo: una Ligue 1, una Supercoppa francese, due Premier League, tre FA Cup, due Community Shield, due Liga, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, un MLS Supporters' Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA, un Mondiale per club, una Coppa del Mondo, un Europeo e una Confederations Cup. Oggi Henry compie 42 anni.

Sono nati oggi anche Phil Jagielka, William Gallas, Rodrigo Caio e Artur Ionita.