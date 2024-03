Podcast TMW La Roma sta già pianificando il futuro dei propri pali

vedi letture

Il futuro di Rui Patricio. Quello di Mile Svilar. Il nome di Pierluigi Gollini. Tanti altri obiettivi a sorpresa. Due decisioni da prendere, prima di ogni altra cosa. Nel Podcast di oggi parliamo del domani dei pali della Roma, su Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio, con il club della famiglia Friedkin che sta già pianificando la prossima stagione. Come? Scoprilo con noi.

Quale futuro per De Rossi? Il punto di TMW

Daniele De Rossi può rimanere alla Roma? In questo momento - come per l'area tecnica - tutti i discorsi sono rimandati a fine stagione. Il progetto triennale dei Friedkin si è arenato con Tiago Pinto, che ha dato le dimissioni prima del tempo, e Mourinho, esonerato a metà gennaio, scegliendo poi di andare avanti al minimo, con Mauro Leo direttore sportivo e De Rossi, appunto, come tecnico "interinale". Le buone prestazioni di questi due mesi non gli sono ancora valsi il rinnovo contrattuale, anche se la piazza è felice di avere un allenatore romano e romanista, cresciuto in società e che ha legato quasi tutta la carriera ai colori giallorossi. Quindi tutto dipenderà dai risultati. Se dovesse arrivare il quarto posto (o il quinto, comunque valevole per la Champions, oppure la vittoria dell'Europa League), ecco che i Friedkin probabilmente rinnoveranno il contratto - anche qui potrebbe essere un triennale - sebbene ci siano turbolenze a vari livelli, anche e soprattutto amministrative. Dal canto suo De Rossi ha migliorato il suo status e probabilmente sarà comunque uno dei tecnici richiesti dalla Serie A per la prossima stagione. Basti ricordare che la Fiorentina, due anni fa, lo aveva cercato - ma non aveva il patentino. Insomma, De Rossi si gioca il futuro a Roma in poco più di due mesi, con la possibilità di un piazzamento migliore di quello di Mou, oppure di migliorare il suo score in Europa League.