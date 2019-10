Champions, gruppo C: le probabili formazioni di City-Dinamo Zagabria

© foto di Imago/Image Sport

Nella seconda giornata del girone C di Champions League, il Manchester City ospita la Dinamo Zagabria. Spettatrice interessata del confronto l’Atalanta, maltrattata all’esordio nella massima competizione continentale dai croati, al momento in testa al raggruppamento in virtù della miglior differenza reti (+4) rispetto agli inglesi. Sfida dal pronostico a senso unico almeno sulla carta, ma attenzione alla spensieratezza della squadra di Bjelica, vecchia conoscenza del nostro calcio avendo allenato lo Spezia nella stagione 2014/15 che, consapevole della superiorità degli avversari cercherà di contrastare con le sue armi migliori, ovvero fisicità e intensità, lo strapotere tecnico dei Citizens.

Come arriva il Manchester City - La squadra di Guardiola ha debuttato con un tris sul campo dello Shakhtar Donetsk, ma è reduce dalla prima sconfitta (3-2) in Premier League col Norwich, arrivata dopo la goleada (8-0) rifilata nel turno precedente Watford. Sono già cinque i punti per strada lasciati per strada dai campioni d’Inghilterra, costretti a inseguire il Liverpool, in testa alla classifica a punteggio pieno. Impressionante però il dato delle reti segnate che sono già 27, quasi quattro di media a partita. Una vera e propria macchina da gol. Qualche problema in più invece in difesa, dove mancheranno ancora i centrali titolari Stones e Laporte. Possibile turno di riposo per De Bruyne.

Come arriva la Dinamo Zagabria - Al momento del sorteggio molti avranno pensato che la squadra della capitale fosse la squadra cuscinetto, vittima designata con poche chance di lottare per la qualificazione. Ed invece i primi 90’ hanno detto l’esatto contrario. Il poker all’Atalanta è stato un messaggio ai naviganti. La lotta nel girone sarà più aperta che mai. In campionato la partenza è stata in linea con le ambizioni. Secondo posto, a -1 dal primo occupato dall’Hajduk Spalato, ma con una partita in meno. Indisponibile Majer per un problema al bicipite femorale. In dubbio Thèophile-Caterine.