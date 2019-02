Corriere di Roma sulla Lazio: "Inzaghi re di Coppa: unica big su tre fronti"

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

All'interno de Il Corriere della Sera, edizione di Roma c'è spazio per la Lazio che ha battuto l'Inter in Coppa Italia confermandosi pronta a lottare in tre competizioni: "Inzaghi re di Coppa Italia, Lazio unica big su tre fronti", scrive infatti il quotidiano che esalta la squadra biancoceleste sottolineando i numerosi impegni che arriveranno nelle prossime settimane: "La qualificazione alla semifinale di Coppa Italia è ovviamente una festa, ma crea un piccolo-grande intoppo nel calendario: la Lazio deve infatti affrontare il Milan nella gara d’andata all’Olimpico mercoledì 27 febbraio, e questo rende impossibile che possa giocare in campionato contro l’Udinese lunedì 25, come stabilito (il 24 lo stadio non è disponibile perché è in programma la sfida di rugby tra Italia e Irlanda, valida per il Sei Nazioni). L’incontro con i friulani è stato dunque rinviato a data da destinarsi".