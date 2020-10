Le probabili formazioni di Celtic-Milan: Straordinari per Ibra, Brahim farà il Calha

Celtic-Milan è una sfida che evoca dolci ricordi per il Milan. Che porta a rimembrare la musichetta della Champions League, l'atmosfera bollente del Celtic Park, tappa quasi obbligata per arrivare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie: è successo nel 1969, così come nel 2007. Le due squadre si ritrovano contro dopo sette anni, con i rossoneri già in profondo ridimensionamento ma ancora in grado di misurarsi tra le grandi d'Europa. E i Celtic che stava approfittando del vuoto di potere lasciato dal fallimento dei Rangers, iniziando a macinare titoli in patria che tutt'ora proseguono.

COME ARRIVA IL CELTIC - Il Celtic affronta il Milan dopo una pessimo Old Firm perso in casa contro i Rangers per la seconda volta consecutiva. Mancavano quattro giocatori a causa di problemi legati a Covid (Edouard, Christie, Elhamed e Bitton), più Jullien e Forrest infortunati. Un ko che ha portato la squadra a scivolare a -4 dagli odiati rivali, sollevato dubbi su Neil Lennon e un modulo, il 3-5-2, che sembra non funzionare. Sotto questo aspetto è fondamentale la presenza di Edouard, punto di riferimento in attacco nell'originale 4-2-3-1 che ha portato ai successi dell'anno scorso. Il francese non ci sarà, come confermato dal tecnico che spera di recuperarlo per il prossimo turno di campionato. Covid che lascia fuori dai giochi anche Elhamed in difesa. Niente da fare nemmeno per Jullien e Forrest, infortunati, mentre recupera in tempo Christie che con ogni probabilità giocherà dal 1', a supporto dell'unica punta Klimala. Scozzesi tuttavia da non sottovalutare, considerando come in Europa onorino sempre al meglio i propri impegni: chiedere alla Lazio, sconfitta l'anno scorso sia all'andata che al ritorno.

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo il derby vinto contro l'Inter, Stefano Pioli punta a un brillante esordio in Europa League, conscio anche dell'importante impegno di lunedì contro la Roma. Trasferta non semplice, anche se agevolata dalle restrizioni date dalla diffusione del Covid-19 che rende Celtic Park non più un catino ribollente. Tegola degli ultimi giorni l'infortunio accorso ad Hakan Calhanoglu, che complica ancora di più la vita al tecnico già costretto a lavorare con una rosa ridotta all'osso. Due soli i centrali di difesa disponibili, con Romagnoli appena rientro costretto agli straordinari. In compenso sono stati convocati ben 4 terzini destri. Senza il turco e senza Rebic, ancora non ripresosi dall'infortunio rimediato a Crotone, si chiederà con ogni probabilità un ulteriore sforzo a Ibrahimovic, con Leao confermato poco dietro sulla sinistra. Brahim Diaz dovrebbe invece fare le veci del numero 10 rossonero.