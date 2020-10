Le probabili formazioni di Atalanta-Ajax: out De Roon, Pasalic favorito su Malinovskyi

Si accendono le luci del Gewiss Stadium, per la prima volta nella storia risuonerà l'inno della Champions League nell'impianto bergamasco che dispiace non vedere ricco di tifosi nerazzurri. Dopo l'esilio della scorsa stagione al Meazza, l'Atalanta può giocarsi le sue gare in casa nel proprio stadio ed in un'atmosfera surreale ma che ormai è consuetudine. La sfida è di quelle importanti nel Gruppo D, di contro c'è l'Ajax di Erik Ten Hag. Una sfida che promette scintille, due formazioni che non speculano anzi al contrario, amano il calcio offensivo. Gioco sugli esterni e verticalizzazioni improvvise unite a tanta intensità per l'Atalanta, il palleggio e un calcio ragionato per gli olandesi. I bergamaschi di Gasperini hanno avuto vita facile alla prima contro il Midtjylland, 0-4 il risultato finale e primato nel raggruppamento. Una sconfitta, anche immeritata, per i lancieri dopo aver giocato praticamente alla pari dei campioni di Inghilterra del Liverpool puniti da un'autorete di Tagliafico e recriminando per qualche occasione di troppo fallita. Sarà anche il primo storico confronto tra i due club.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Due sconfitte, con sette gol al passivo, in Serie A e il poker in mezzo in Champions League. Sarà una sfida certamente importante per la formazione di Gasperini, un avversario complicatissimo che solo due anni fa è arrivato ad un passo dalla finale. Dopo il turnover con la Sampdoria, non si prevedono tante novità di formazione. Torna tra i convocati Pierluigi Gollini che mancava dallo scorso 2 agosto, non ci sarà De Roon per un risentimento muscolare. Il dubbio riguarda il sostituto del centrocampista olandese, è ballottaggio tra Pasalic e Malinovskyi con il primo che parte favorito. Assente anche Caldara, in difesa giocherà l'ex Genoa Romero al fianco di Toloi e Djimsiti. Josip Ilicic invece partirà inizialmente dalla panchina, davanti infatti la coppia tutta colombiana formata da Muriel e Zapata con a supporto capitan Gomez.

COME ARRIVA L'AJAX - La rabbia per l'immeritata sconfitta contro il Liverpool è stata smaltita con la vittoria in campionato contro il Venlo, e che vittoria. La squadra di Ten Hag ha infatti inflitto ben tredici reti ai poveri avversari, un biglietto da visita niente male per la sfida di questa sera a Bergamo. Il tecnico dei lancieri potrebbe optare per la conferma di ben dieci undicesimi rispetto alla formazione che è scesa in campo una settimana fa contro i Reds di Jurgen Klopp. L'unica modifica dovrebbe riguardare Mohamed Kudus, non ci sarà infatti il giovane ghanese sulla trequarti uscito dopo soli cinque minuti per infortunio nella gara precedente. Al suo posto si prepara all'esordio in Champions League il giovane brasiliano Anthony, insieme a lui Tadic e Gravenberch a comporre la trequarti del 4-2-3-1 olandese. Da non escludere, come successo proprio contro il Liverpool, il passaggio ad un 4-3-3 con lo stesso Gravernberch sulla linea di Klaassen e Blind. Davanti David Neres parte favorito su Promes, assente invece l'esperto Huntelaar.