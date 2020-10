Le probabili formazioni di Atletico-Salisburgo: Colchoneros per il riscatto, gli austriaci sognano il colpo

vedi letture

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Il calendario europeo prosegue a ritmi incessanti, con la 2^ giornata della fase a Gironi della Champions League. Per quanto riguarda il Gruppo A, è in programma Atletico Madrid-Salisburgo: una sfida alla quale le due squadre arrivano con sentimenti diametralmente opposti. Gli austriaci sono reduci dal 2-2 interno contro la Lokomotiv Mosca, mentre i Colchoneros nel primo turno hanno rimediato un pesante 4-0 dal Bayern Monaco. Un match aperto a qualunque risultato, che può affossare i madrileni o far spiccare il volo al club di proprietà Red Bull. Fischio d'inizio alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid, dirige la partita il Sig. Ovidiu Hategan.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Archiviare la debacle con il Bayern Monaco con un risultato positivo. Questa è la ricetta di Diego Pablo Simeone, per riprendere il giusto cammino dopo il 4-0 subito contro i bavaresi. Una reazione importante è già arrivata in campionato, con il 2-0 ai danni del Betis Siviglia. Questa sera i Colchoneros dovranno completare il loro riscatto in campo europeo, per evitare che il loro cammino in Champions sia già compromesso dopo due partite. Una sfida in cui mancheranno gli infortunati Diego Costa e Vrsaljko e per la quale sono in dubbio Saul e Carrasco. Assenze che non modificano il 4-4-2 del Cholo, in cui Suarez e Joao Felix saranno le due bocche di fuoco chiamate a concretizzare il gioco della squadra.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Espugnare il Wanda Metropolitano e continuare a cullare il sogno qualificazione. Il Salisburgo si presenta alla sfida contro l'Atletico Madrid con queste intenzioni. Dopo che nella scorsa edizione della Champions League il passaggio agli ottavi è sfumato solo all'ultima giornata, quest'anno la formazione austriaca vuole migliorare rispetto a 12 mesi fa. Certamente un successo su un campo caldo come quello dell'Atletico sarebbe importante, sia per l'autostima che per la classifica. Al tecnico Jesse Marsch mancheranno per infortunio Diakité, Bernede e Diarra. Diverse assenze dunque in mediana, le cui chiavi verranno affidate ancora una volta a Dominik Szoboszlai.