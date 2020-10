Le probabili formazioni di Lipsia-Basaksehir: Sabitzer out, debutto in Champions per i turchi

Ricomincia la Champions League del Lipsia, semifinalista nella scorsa edizione della competizione. I tedeschi, che affrontano nel primo turno del girone H il Basaksehir, incontreranno nuovamente nel raggruppamento il Paris Saint-Germain che due mesi fa ha interrotto il sogno di raggiungere la finale e il Manchester United. La squadra di Istanbul, invece, è alla prima partecipazione assoluta alla massima manifestazione continentale per club, dopo averla sfiorata per due volte, ma venendo eliminata ai preliminari dal Siviglia nel 2017-2018 e dall'Olympiakos nella stagione successiva.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Nagelsmann nella giornata di lunedì ha ritrovato in gruppo Sabitzer, ma ha scelto di non convocarlo per la Champions League. Il Lipsia arriva a questa partita con la vetta solitaria della Bundesliga dopo 4 giornate, grazie alla recente vittoria con l'Augsburg. Oltre a Sabitzer, il tecnico tedesco dovrà fare a meno anche di Laimer, di Klostermann e di Haidara. In porta ci sarà Gulacsi, con Upamecano a guidare la linea difensiva, con Orban e Halstenberg ai suoi lati. In mezzo la linea a quattro sarà composta da Kampl e Adams come interni con Mukiele e Angeliño che agiranno sulle fasce. Il tridente d'attacco sarà composto da Olmo, Forsberg e Poulsen.

COME ARRIVA IL BASAKSEHIR - I turchi allenati da Okan Buruk, ex giocatore dell'Inter, non potranno avere a disposizione Azubuike, Kaldirim e Chadli. Tra i pali ci sarà Mert Gunok. La coppia centrale difensiva sarà composta dall'ex Liverpool, Skrtel, e da Epureanu, mentre sugli esterni bassi agiranno Rafael e Bolingoli. Centrocampo a quattro per il Basaksehir, con l'out di destra che verrà occupato da Irfan Kahveci e quello opposto da Visca. In mezzo ci saranno Mahmut Tekdemir e Aleksic. In avanti, spazio a Crivelli e a Demba Ba, che in passato ha giocato nel Chelsea.