Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna: ballottaggio Caputo-Defrel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dodicesimo turno di serie A si apre con la sfida tutta emiliana fra Sassuolo e Bologna, gara in programma questa sera alle 20.45. Una gara, classifica alla mano, decisamente equilibrata: il Sassuolo, arriva dal pareggio sul campo del Lecce e vuole tornare alla vittoria fra le mura amiche dopo aver perso con la Fiorentina nel turno infrasettimanale, mentre il Bologna, dopo due ko consecutivi con Cagliari e Inter, vuole tornare a fare punti.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ancora da valutare le condizioni di Ciccio Caputo, convocato ma ancora non al meglio dopo la botta rimediata con la Fiorentina. L'ex Empoli sembra in leggero vantaggio nel ballottaggio con Defrel. De Zerbi potrebbe confermare il 4-2-3-1, con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle della punta. Scelte obbligate in difesa, con Marlon (ancora in dubbio) in coppia con Peluso e Toljan-Kyriakopoulos sulle fasce. A centrocampo assente lo squalificato Obiang, la coppia davanti alla difesa sarà formata da Duncan e Magnanelli.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tante assenze in casa Bologna. Agli indisponibili Dijks, Tomiyasu e Destro si sono aggiunti anche Soriano e Santander, che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi avuti subiti contro il Cagliari. In difesa scelte obbligate, Mbaye e Krejci sulle fasce e la coppia Danilo-Bani al centro della difesa. A centrocampo torna Medel, con Poli favorito su Dzemaili. Davanti Sansone unica punta, supportato alle spalle dal terzetto composto da Orsolini, Svanberg e Sansone.