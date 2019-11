Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna: dubbio Svanberg-Dzemaili

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: si comincia stasera col derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, inevitabile conclusione domenica sera, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna (diretta tv a partire dalle 20.45 su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ancora da valutare le condizioni di Ciccio Caputo, convocato ma ancora non al meglio dopo la botta rimediata con la Fiorentina. L'ex Empoli sembra in leggero vantaggio nel ballottaggio con Defrel. De Zerbi potrebbe confermare il 4-2-3-1, con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle della punta. Scelte obbligate in difesa, con Marlon (ancora in dubbio) in coppia con Peluso e Toljan-Kyriakopoulos sulle fasce. A centrocampo assente lo squalificato Obiang, la coppia davanti alla difesa sarà formata da Duncan e Magnanelli.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tante assenze in casa Bologna. Agli indisponibili Dijks, Tomiyasu e Destro si sono aggiunti anche Soriano e Santander, che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi avuti subiti contro il Cagliari. In difesa scelte obbligate, Mbaye e Krejci sulle fasce e la coppia Danilo-Bani al centro della difesa. A centrocampo torna Medel, con Poli favorito su Dzemaili. Davanti Sansone unica punta, supportato alle spalle dal terzetto composto da Orsolini, Svanberg (anche se lo stesso Dzemaili potrebbe giocare più avanzato) e Sansone.