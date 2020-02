vedi letture

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo: Djimsiti ok, dubbio con Caldara

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Con l'anticipo Brescia-Napoli di stasera, programmato per aiutare gli azzurri nell'impresa europea contro il Barcellona del prossimo martedì, si apre il 25° turno di Serie A. Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Gewiss Stadium, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Djimsiti è ok, ma Caladara potrebbe anche essere confermato al centro della difesa a tre della Dea. Con lui, spazio a Toloi e Palomino davanti a Gollini. Dubbio in mediana tra Pasalic e Freuler, con il croato favorito. Castagne, De Roon e Gosens andranno a completare il reparto. Gomez tra le linee, con Ilicic e Zapata in attacco. Attenzione però a possibili turni di riposo, con Gasperini che deve ragionare in ottica delle tre gare in una settimana.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Potrebbero esserci delle novità di formazione nel 4-2-3-1 di De Zerbi. Chiriches è di nuovo in gruppo dopo quattro mesi ma al massimo andrà in panchina. Consigli confermato in porta, Marlon scalpita per riprendersi il posto al centro della difesa, mentre uno tra Romagna e Ferrari potrebbe rifiatare mentre non sembrano esserci dubbi sui terzini titolari Toljan e Kyriakopoulos. A centrocampo lotta a tre per una maglia: Obiang oggi non si è allenato, quindi dovrebbe esserci Magnanelli ad affiancare Locatelli. Pochi dubbi in avanti con Berardi, Djuricic, Boga alle spalle di Caputo.