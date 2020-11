Le probabili formazioni di Benevento-Spezia: possibile chance per Sau nel 4-3-2-1

vedi letture

Benevento-Spezia (Sabato 7 novembre 2020 ore 18)

Stadio: Ciro Vigorito

Arbitro: Gianluca Aureliano

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Vincere per riscattare le tante e inaspettate sconfitte consecutive. Vincere per ritrovare serenità e tenere a bada una diretta concorrente per la salvezza come lo Spezia, squadra forse inferiore sul piano tecnico ma che gioca un buon calcio. Non sarà semplice per il Benevento di mister Inzaghi, costretto a fare a meno del difensore centrale Tuia, ma soprattutto dell’attaccante Caprari. Nella formazione di Superpippo troveranno spazio Montipò tra i pali, Glik e Caldirola al centro, con Maggio confermato a sinistra e il consueto ballottaggio Letizia-Foulon sulla corsia opposta. Entrambi hanno alternato ottime gare a qualche errore decisivo, ma godono della piena fiducia della società. In mediana c’è ormai il ritorno a pieno regime di Nicholas Viola, ma il centrocampista non è al top e ha bisogno di qualche altra settimana per essere al 100%. E così si rivedranno Dabo, Schiattarella e Ionita. Inzaghi sta provando anche i due trequartisti alle spalle di un’unica punta, con Sau e Insigne a sostegno di Lapadula. Fosse 4-4-2, invece, ci potrebbe essere spazio anche per Riccardo Improta. Non saranno a disposizione nemmeno Barba e Volta.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Scontro diretto per lo Spezia di Vincenzo Italiano che confermerà il suo 4-3-3 al “Vigorito” contro il Benevento. Il tecnico degli Aquilotti dovrebbe confermare Provedel in porta mentre in difesa Chabot e Terzi saranno i centrali con Salva Ferrer che dovrebbe percorrere l’out di destra e Bastoni quello di sinistra. A centrocampo ci sarà Matteo Ricci che sarà coadiuvato a destra da uno fra Estevez e Deiola e a sinistra da Pobega. In attacco invece ci sarà il tridente formato da Agudelo, Nzola e Gyasi.