Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari: Di Francesco non cambia, Joao Pedro-Simeone dal 1'

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Bologna-Cagliari, raccolte dai nostri inviati.

▪ Bologna-Cagliari - Sabato, ore 20.45 al Renato Dall'Ara, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Bologna 3 punti, Cagliari 7 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento e disdici quando vuoi)

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Nell'anticipo del sabato sera i rossoblù dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione scesa in campo contro la Lazio. Skorupski in porta, quindi, difesa a quattro con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey; le chiavi del centrocampo, invece, dovrebbero essere affidate ancora una volta a Schouten e Svanberg, con Dominguez pronto al ballottaggio con lo svedese. In avanti Orsolini e Soriano saranno affiancati da Barrow, vista l'indisponibilità di Sansone: unica punta invece sarà ancora Palacio. Con l'infortunio di Santander, infatti, il Bologna davanti ha la coperta corta. Indisponibili, oltre all'attaccante paraguaiano, anche Medel, Poli, Dijks e Svok Olsen.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Obiettivo terza vittoria di fila per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che contro il Bologna vuole continuare la striscia positiva proseguita anche in settimana con il successo in Coppa Italia contro la Cremonese. Pochi dubbi per il tecnico abruzzese, che davanti all’intoccabile Cragno schiera Zappa e Lykogiannis sugli esterni, con Walukiewicz e Godin al centro. I due davanti alla difesa saranno Marin e Rog, con Nández confermato nel tridente alle spalle di Simeone, con Joao Pedro in zona centrale e Sottil a sinistra, favorito su Ounas.