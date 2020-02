vedi letture

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa: Orsolini e Barrow stringono i denti

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara oggi alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Dall'Ara, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Problemini fisici per Orsolini e Barrow, che dovrebbero però stringere i denti anche alla luce dell'assenza di Sansone e Santander. A guidare l'attacco dunque ancora Palacio, coi due sopracitati nel terzetto di mezzepunte, completato da uno tra Svanberg e Dominguez, visto che Soriano è ancora ko. Come mediani Poli e Schouten, mentre nel quartetto difensivo sugli esterni ancora Tomiyasu e Denswil, con Bani e Danilo centrale davanti all'insostituibile Skorupski.

COME ARRIVA IL GENOA - Mister Davide Nicola si prepara alla sfida in trasferta in quel di Bologna con diverse assenze. In difesa rientra Romero ma non è certa la sua partenza dal primo minuto. Il tecnico rossoblù, davanti a Perin, potrebbe riproporre il terzetto che ha ben figurato contro il Cagliari con Biraschi, Soumaoro e Masiello. A centrocampo possibile impiego di Radovanovic con Sturaro da una parte e Behrami dall'altra, mentre sulle ali agiranno Ankersen e Criscito. In attacco dovrebbe essere confermato il tandem Pinamonti-Sanabria. Non è escluso anche un possibile passaggio a quattro con il capitano arretrato sulla linea del pacchetto arretrato, il danese in panchina e Pandev utilizzato come trequartista.