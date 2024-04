Live TMW Pioli: "Il pari ci soddisfa. Vogliamo vincere più partite possibili"

20:15 - Stefano Pioli, allenatore del Milan commenta il pareggio per 0-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del tecnico in diretta.

20:19 - Piolli prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

È soddisfatto del pari? Come commenta gli 0 tiri in porta?

"È un pari che soddisfa. Vero che non abbiamo mai tirato in porta, ma abbiamo creato sempre i presupposti per segnare".

Quali sono i vostri obiettivi per il finale di stagione?

"Il secondo posto non è conquistato. Vogliamo vincere più partite possibili e abbiamo il dovere di dare il massimo fino alla fine".

Come giudica la Juve? La tua situazione è simile a quella di Allegri?

"La Juventus è una squadra forte, con giocatori forti e con un allenatore forte. La situazione mia e di Allegri fa parte del calcio".

La partita rispecchia i valori del campionato?

"Oggi abbiamo trovato un ambiente caldo, purtroppo mancavano i nostri tifosi a sostenerci. Tutte le squadre sotto l’Inter han fatto un campionato sufficiente ma l’Inter ha fatto qualcosa di straordinario".

20:23 - Termina ora la conferenza stampa di Pioli.