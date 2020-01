Le probabili formazioni di Brescia-Cagliari: Olsen confermato tra i pali

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Brescia-Cagliari, sfida delle 15 di domenica, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Corini recupera due elementi importanti come Tonali e Cistana dopo la squalifica, ma perde Bisoli. Mario Balotelli sembra aver recuperato, in attacco con lui ci sarà Torregrossa, con Spalek a supporto: di conseguenza ancora panchina per Alfredo Donnarumma. Ndoj e Romulo andranno ad affiancare Tonali in cabina di regia, con Sabelli, Cistana e Chancellor davanti a Joronen. Dubbio sulla corsia mancina con Mateju leggermente favorito su Martella.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Nella formazione di Rolando Maran ancora spazio a Olsen tra i pali, con Cragno che dovrà con tutta probabilità rinviare il suo ritorno in campo. In difesa scelte obbligate, con Faragò-Pellegrini sulle fasce e la coppia Pisacane-Klavan al centro. A centrocampo Cigarini favorito su Oliva per il ruolo di regista, con Nandez e Rog ai lati. Davanti consueto tridente con Nainggolan e Joao Pedro dietro Simeone.