Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'anticipo della Sardegna Arena, inizia il quarto turno di Serie A, il primo dopo l'inizio delle coppe europee, che alle italiane hanno regalato alterne fortune tra Champions ed Europa League. Con un occhio al turn-over, visto che tra pochi giorni si torna in campo per il turno infrasettimanale; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI CAGLIARI: in casa Cagliari si va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Parma al Tardini. Il modulo sarà il rodato 4-3-1-2, con l'unico dubbio per il ruolo di trequartista: leggermente favorito Birsa, per far riposare el Pata Castro, ancora non al 100% della condizione. In difesa Cacciatore dovrebbe essere confermato sulla fascia destra, con Pinna pronto a subentrare.

QUI GENOA: diversi dubbi per Aurelio Andreazzoli in vista degli impegni ravvicinati. Il primo riguarda la difesa con Biraschi che potrebbe rimpiazzare Romero al centro della difesa al fianco di Zapata e Criscito. Sugli esterni possibile impiego di Ankersen per Ghiglione a destra e di Pajac per Barreca a sinistra con Schone e Radovanovic in mezzo. In attacco Favilli potrebbe far respirare Pinamonti con Kouamé a completare il pacchetto arretrato mentre Saponara potrebbe ritornare in campo dopo l’infortunio.