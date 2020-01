Le probabili formazioni di Cagliari-Milan: Ibra titolare, lo affianca Leao

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Cagliari-Milan, sfida delle 15.00 di sabato che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Tornano Pisacane e Faragò nel Cagliari che domani affronta il Milan di Pioli e Ibrahimovic. Il difensore napoletano riprende il suo posto al fianco di Klavan dopo la squalifica scontata con la Juventus, mentre l’esterno ex Novara sfrutta la contemporanea assenza degli acciaccati Cacciatore e Mattiello. Per il resto si va verso la conferma del Cagliari uscito malconcio dalla sfida con la Juventus: Olsen tra i pali, Pellegrini terzino sinistro, più i soliti sei dalla mediana in avanti, ossia Nández-Cigarini-Rog a centrocampo, Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA IL MILAN - Pioli rivolta la squadra e vira sul 4-4-2, promuovendo Ibrahimovic titolare dopo appena una settimana di allenamenti: lo svedese dovrebbe fare coppia con Leao, con Castillejo e Calhanoglu sulle corsie laterali. Kessie e Bennacer dovrebbero essere i titolari, con Krunic in panchina, mentre in difesa spazio a Calabria, in vantaggio su Conti. Al centro Musacchio e Romagnoli, entrambi diffidati e a rischio per la prossima sfida contro l'Udinese, con Theo Hernandez intoccabile sulla sinistra.