Le probabili formazioni di Cagliari-Milan: Ibra titolare. Theo e Calhanoglu ok

▪ Cagliari-Milan - Lunedì, ore 20.45, alla Sardegna Arena

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Cagliari 14 punti, Milan 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari torna in campo lunedì sera nel posticipo contro il Milan capolista alla Sardegna Arena dopo il ko di Bergamo in Coppa Italia. Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Nández squalificato, con Zappa pronto al rientro tra i titolari. A sinistra Lykogiannis, al centro la coppia Walukiewicz-Godin. Marin e Oliva in mediana, con Nainggolan, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone, favorito su Cerri e Pavoletti come riferimento dell'attacco.

COME ARRIVA IL MILAN - Torna dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic dopo aver giocato in Coppa Italia contro il Torino. Sospiro di sollievo poi per le condizioni di Calhanoglu e Theo Hernandez che oggi non si sono allenati coi compagni ma che dovrebbero essere presenti alla Sardegna Arena. Non ci saranno invece lo squalificato Leao e Rebic, positivo al Covid-19. Per Saelemaekers ci sono ancora dubbi e se non dovesse farcela giocherà ancora Castillejo a destra. A centrocampo Tonali e Kessie con Meité che andrà in panchina, difesa titolare con Calabria, Kjaer, Romagnoli e, appunto, Theo Hernandez.