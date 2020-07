Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese: ancora Nestorovski-Okaka davanti

vedi letture

Dopo l'anticipo tra Milan e Atalanta, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Cagliari-Udinese, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Archiviato il ko dell'Olimpico contro la Lazio, in casa Cagliari si pensa alle prossime tre partite, di cui due tra le mura amiche della Sardegna Arena. Obiettivo numero uno è l'Udinese, che nell'ultimo turno ha battuto in rimonta la Juventus avviata verso il nono scudetto di fila. Zenga dovrebbe riproporre la difesa "italiana", formata da Ceppitelli, Pisacane e uno tra Carboni e Walukiewicz. A centrocampo chances per Ladinetti, rimasto a riposo contro la Lazio, nel ruolo di play: oppure conferma per Ionita, con Nandez e Rog a completare il trio di interni, con Faragò e Mattiello sulle fasce. Davanti spazio alla solita coppia Joao Pedro-Simeone.

COME ARRIVA L'UDINESE - Dopo la grande (e inaspettata) vittoria contro la Juventus, l'Udinese deve già pensare alla nuova sfida con il Cagliari e Gotti avrà i suoi bei grattacapi. Andranno infatti valutate le condizioni di Becao, uscito dolorante ieri dopo l'assist a Fofana, e di Lasagna, a riposo a causa di un affaticamento muscolare. Inoltre c'è da capire se Walace sarà già nuovamente a dispozione. Davanti a Musso quindi i favoriti sono De Maio, Samir e Nuytinck. In mezzo Sema a sinistra e Larsen a destra con il ritorno di Walace al centro. De Paul e Fofana intoccabili come mezzali. Davanti l'accoppiata Nestorovski-Okaka è la favorita.