Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan: Musacchio in vantaggio su Gabbia

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Con l'anticipo Brescia-Napoli di stasera, programmato per aiutare gli azzurri nell'impresa europea contro il Barcellona del prossimo martedì, si apre il 25° turno di Serie A. Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Franchi, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Iachini cambia poco o nulla, comprensibilmente, dopo il clamoroso pokerissimo di Genova: di fronte all'ex Pioli dunque un 3-5-2 con Dragowski in porta, Milenkovic-Pezzella-Caceres nel trio difensivo e un centrocampo a cinque dove Lirola e Dalbert saranno ancora gli esterni, Pulgar in regia vista la squalifica di Badelj e Duncan-Castrovilli mezzali. Davanti il duo Chiesa-Vlahovic, al settimo cielo dopo i quattro gol dello scorso weekend.

COME ARRIVA IL MILAN - In casa rossonera ancora fuori dai ranghi Biglia, Duarte, Krunic e Kjaer, mentre Musacchio dovrebbe rientrare tra i convocati dopo il problemino fisico di Milan-Torino. Davanti a Donnarumma difesa a quattro con Conti e Theo esterni, Romagnoli al centro con uno tra Gabbia e il rientrante spagnolo, in vantaggio al momento. In mezzo Kessie e Bennacer a fare da schermo, con Castillejo, Calhanoglu e Rebic dietro il punto di riferimento della manovra avanzata Ibrahimovic.