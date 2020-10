Le probabili formazioni di Hellas Verona-Benevento: Kalinic sta bene, giocherà lui in attacco

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa, raccolte dai nostri inviati.

▪ Hellas Verona-Benevento - Lunedì, ore 20.45 al Marcantonio Bentegodi, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

▪ Classifica: Hellas Verona 8 punti, Benevento 6 punti

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - L'emergenza in difesa e sugli esterni è pressoché totale e occorrerà attendere le ore immediatamente antecedenti alla partita per avere un quadro più completo. Si proverà a recuperare almeno uno tra Ceccherini e Lovato, con quest'ultimo che in caso di ok dello staff medico tornerebbe a guidare il terzetto. Ai suoi lati potrebbero esserci Magnani ed Empereur, con Dawidowicz pronto a scaldare i motori in caso di necessità. Lazovic e Dimarco agiranno sulle corsie, a sigillo di Vieira e Tameze, entrambi insidiati da Ilic. Colley e Zaccagni partono in pole per la trequarti, Kalinic pare aver riassorbito la contusione alla spalla ed è il favorito per guidare l'attacco.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - In porta Montipò, mentre davanti a lui solito ballottaggio Maggio-Foulon. Con il capitano in campo, Letizia passa a sinistra, con Glik e Caldirola centrali. A centrocampo, recuperato Viola, che partirà sicuramente dalla panchina: spazio quindi a Ionita, Schiattarella e Dabo nel tris intermedio. Per quanto riguarda l'attacco, Moncini è tornato abile ed arruolabile: si gioca una maglia da titolare con Lapadula, con Caprari ed Insigne a completare il tridente.